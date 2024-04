ATP Montecarlo 2024 | Simone Bolelli e Andrea Vavassori debuttano con la vittoria in doppio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 aprile 2024)si qualificano per il secondo turno del torneo dial Masters 1000 di. Il debutto dei finalisti degli Australian Open, sul campo numero 9, è bagnato da un 7-6(5) 6-2 nei confronti della coppia franco-monegasca composta da Arthur Rinderknech e Valentin Vacherot. Più complessi i prossimi avversari: gli argentini Maximo Gonzalez e Andres Molteni, numeri 8 del seeding e vincitori a Cincinnati nel 2023. Peraltro, Gonzalez è stato a lungo compagno di. Già nel secondo game arriva la chance per gli italiani con il deciding point, che però non funziona perché sulla prima di Rinderknechmanda la risposta lunga. Sul servizio di Vacherot di opportunità di break ne arrivano altre due, e anche in ...