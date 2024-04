ATP Montecarlo 2024 | Musetti ritroverà Djokovic Bene Zverev ed Hurkacz Korda affronterà Sinner

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 aprile 2024) Si è chiusa con la bella vittoria di Lorenzouna giornata del Masters 1000 dicaratterizzata anche dalla clamorosa notizia del ritiro di Carlos Alcaraz, che ha portato così al ripescaggio di Lorenzo Sonego come lucky loser già dal secondo turno. Tornando al match del toscano, il numero 24 del mondo ha sconfitto in due set il francese Arthur Fils con il punteggio di 6-3 7-5, regalandosi una nuova sfida con Novakproprio come lo scorso anno, quando il nativo di Carrara riuscì nell’impresa di battere il serbo. C’era sicuramente grande attesa per l’esordio del numero uno del mondo, alla prima senza Goran Ivanisevic come coach, ma è stata una prima davvero agevole per, che ha dominato il russo Roman Safiullin con il punteggio di 6-1 6-2 in appena un’ora e undici minuti di gioco. Avanza ...