Atp di Montecarlo | Berrettini perde con Kecmanovic | si ferma il cammino dell’Azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETINI-KECMANOVIC 30-30 SULLA RIGA il dritto lungolinea di Musetti! 15-30 Brutta smorzata in rete dopo il servizio. 15-15 Dritto ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETINI-KECMANOVIC 2-1 LARGHISSIMO il dritto inside out di Fils. Urlo di Musetti che ha in mano la partita. 40-A Grande accelerazione ... (oasport)