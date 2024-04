Atletico Madrid | Simeone | “Tornare in Italia? C’è l’intenzione”

(Di martedì 9 aprile 2024) “Il successo con l’Inter ci ha dato forza. Ora siamo tra le migliori otto della Champions League e pensiamo al Borussia Dortmund convinti di potergli fare male”. Diego, allenatore dell’, parla così ai microfoni di Sky Sport alla vigilia dell’andata dei quarti di finale. “Il nostro pubblico ci aiuta tanto – ammette -. Ma lo stesso vale per loro quando giocheranno al ritorno in casa”. Sulle condizioni dei suoi: “Abbiamo bisogno del miglior Griezmann, è il giocatore più importante che abbiamo. Morata saprà uscire da questo momento un po’ così”.torna poi a parlare d’: “Ho un contratto di altri due anni, ma seppur non mi sia dato delle tempistiche ho nella mia testa questa idea di tornarci. Inmi sono sempre sentito bene e il calcio ...

