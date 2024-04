Atletica | sabato la seconda edizione del Firenze Sprint Festival

(Di martedì 9 aprile 2024) Anche nel 2024 l’ASD Vision Sport eMarathon si uniscono per organizzare ladel, prima tappa del circuitodell’attuale stagione agonistica.13 aprile, allo Stadio Luigi Ridolfi, con inizio alle ore 16.30, gli atleti potranno misurarsi su ogni distanza della velocità, dai 100 ai 400 metri comprese le gare spurie di 150 e 300 metri. Al debutto stagionale alcuni velocisti di primo piano che cercheranno un test affidabile con vista sui mondiali di staffette in Bahamas nel mese di maggio. Tra le sfide più interessanti si delinea quella sui 150 tra i compagni di allenamento Chituru Ali e Abeykoon Yupun, con il primo reduce dalla finale mondiale ...

Firenze SprintFestival con i laziali - Sul mezzo giro di pista Marco Ricci (Esercito) sarà affiancato da Giacomo Martellozzo (Libertas Livorno) e Andrea Federici (Biotekna). Interessante sarà valutare sulla stessa distanza il ...fidal

