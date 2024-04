Atletica | i convocati dell’Italia per i Mondiali a squadre di marcia Stano e Palmisano per il pass olimpico

(Di martedì 9 aprile 2024) Antonio La Torre, DT della Nazionale Italiana dileggera, ha diramato le convocazioni per idi, che andranno in scena domenica 21 aprile ad Antalya (Turchia). All’evento prenderanno parte venti azzurri (dieci uomini e dieci donne), tra cui spiccano Massimoe Antonella, rispettivamente reduci dal record italiano timbrato in Cina e dal terzo posto nella Classica di Podebrady. I due Campioni Olimpici della 20 km non si cimenteranno nelle gare individuali, ma nell’inedita staffetta mista che sarà inserita anche nel programma delle Olimpiadi di Parigi 2024. I due azzurri saranno impegnati sulla distanza complessiva di 42,195 km (due frazioni maschili e due femminili, alternate tra loro). Le migliori 22 coppie staccheranno i ...

