Atalanta | ecco l’attacco stellare del Liverpool | 82 gol in cinque

(Di martedì 9 aprile 2024) Per l’è già tempo di archiviare l’amara battuta d’arresto patita sul campo del Cagliari e che, inevitabilmente, rischia di complicare la corsa della Dea verso il quarto posto che vale la Champions League. E giusto per rimanere in tema Europa, tra poco più di quarantotto ore, la squadra di Gian Piero Gasperini sarà di scena nel tempio di Anfield per affrontare ilnella gara d’andata dei quarti di finale dell’Europa League. Una sfida dall’altissimo coefficiente di difficoltà per gli orobici, chiamati a confezionare un’impresa titanica nell’inespugnabile fortino dei Reds. La formazione allenata da Jurgen Klopp, infatti, è una sorta di rullo compressore quando è chiamata a giocare davanti al proprio pubblico. Nel corso di questa stagione, tra Premier League, Europa League, FA Cup e Carabao Cup, ilha giocato 25 ...