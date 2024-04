Atalanta | a Liverpool l’uomo in più è Scamacca | i suoi gol per sognare

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 9 aprile 2024) Nella sua prima e unica stagione con la maglia del West Ham, la scorsa, Gianlucaè riuscito a giocare gli interi novanta minuti soltanto per tre volte. La prima, il 19 ottobre 2022, è stata proprio ad Anfield in casa del, in una partita persa 1-0 dagli Irons con un gol di Nunez e un rigore parato da Alisson a Jarrod Bowen, che si era incaricato della battuta. Non si può dire che abbia un bel ricordo: nessun tiro in porta, solo 17 palloni toccati, meno di chiunque altro tra i titolari. E una sconfitta. Che non piace mai a nessuno, pur contro una squadra più forte. Il classe 1999 romano arrivata a quel match reduce da quattro gol segnati nei quaranta giorni precedenti, in rampa di lancio anche in termini di fiducia e con la voglia di affermarsi come riferimento tecnico della squadra di David Moyes. Poi però sono arrivati gli infortuni, ...