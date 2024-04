Assalto alla Par condicio | in Vigilanza Rai passa l’emendamento che dà più spazio di parola a maggioranza e governo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Ore di tensione inRai per l’approvazione delle regole per la Parin vista delle prossime elezioni Europee. Dopo le proteste delle opposizioni unite contro le modifiche proposte d, gli uffici legali della commissione hanno dichiarato ammissibili tutti gli emendamenti proposti da Fdi, Lega e Noi Moderati. Che spingevano per modificare il regolamento in modo da dare piùal. Forza Italia invece si è smarcata: gli azzurri hanno meno esponenti nell’esecutivo degli alleati e ne uscirebbero penalizzati.fine èta la modifica di Noi moderati, riformulata, che stabilisce “la necessità di garantire una puntuale informazione sulle attività istituzionali e governative” nei programmi di approfondimento ...