ASI | i veicoli storici e il grande pubblico di Expolevante

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 9 aprile 2024) BARI – Da giovedì 11 a domenica 14 aprile torna, ilappuntamento espositivo organizzato a Bari dalla Nuova Fiera del Levante che prevede quattro giornate all'insegna del tempo libero e del divertimento: una fiera dal format innovativo con attrazioni per grandi e piccoli, spettacoli serali e attività outdoor. Dallo Sport Village a Levante L'articolo proviene da Webmagazine24.