Ascolti tv | L’Isola dei Famosi sfida la serie tv ‘Il Clandestino’ | Chi ha vinto?

(Di martedì 9 aprile 2024) Prende il via un’altra settimana di aprile e si rinnova laditra Mediaset e Rai. Il lunedì sera è l’inizio di un confronto che si rinnova ogni giorno tra le reti televisive. Rai 1 e Canale 5 sono pronti a riprendere il braccio di ferro: la prima con latv Il Clandestino, la seconda con l’avvio della nuova stagione deldei, quest’anno condotta da Vladimir Luxuria. Vediamo chi hadeicondotto da Vladimir Luxuria – ilcorrieredellacitta.comLe indagini dell’ex agente di Polizia, interpretato da Edoardo Leo, al servizio degli ultimi, Il Clandestino su Rai 1 oppure la puntata di esordio dedeisu Canale 5? Si è riproposta anche ieri sera la ...

