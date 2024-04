Ascolti TV | Isola dei Famosi 2024 | prima puntata dell’8 aprile | ecco i dati auditel

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di martedì 9 aprile 2024)TV: quanto ha totalizzato lade L’deiandata in onda lunedì 8? Vediamo a seguire idel prime time.deil' #parte male solo 2.6 e nemmeno un 20% pieno, un anno fa quasi 3 milioni e oltre il 23%. Ilary Blasi perlomeno portava una curiosità iniziale, che quest' anno non c' è stata!#Tv pic.twitter.com/1J4f2Hi788 ' Gianvi ' (@Diabolik 2301) April 9,, come funziona La società AGB Italia, per conto ...