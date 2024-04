Ascolti tv dell’8 aprile | L’Isola dei Famosi 2024 o Il Clandestino | è guerra di share

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 9 aprile 2024) Serata di grandi debutti quella di lunedì 8. Infatti, su Canale 5 è andata in onda la prima puntata deldeie Rai 1 ha risposto con la nuova fiction, Ilcon Edoardo Leo e Alice Arcuri. Finito il Grande Fratello, Canale 5 ha dato il via a un nuovo reality di successo,dei. L’edizionevede al timone Vladimir Luxuria, affiancata in studio da Sonia Bruganelli e dal giornalista del Tg5 Dario Maltese. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno. I coraggiosi naufraghi di questa stagione sono Joe Bastianich, Francesca Bergesio, Matilde Brandi, Luce Caponegro, Artur Dainese, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli, Edoardo Franco, Khady Gueye, Samuel Peron, Tonia Romano, Aras Senol, Edoardo Stoppa, Marina Suma, ...