Ascolti Tv 8 aprile 2024 | share e auditel | Il Clandestino o L’Isola dei Famosi chi ha vinto

(Di martedì 9 aprile 2024)Tv 8Nuova interessante sfida nella seratadi lunedì 8. Da un parte il ritorno dedeisu Canale 5. Dall’altra l’esordio di Edoardo Leo con la fiction Ilche va in onda su Rai 1. Chi haieri sera ? Tra le altre proposte c’è Stasera tutto è possibile su Rai 2, l’ultima puntata di Presa Diretta su Rai 3. Su Mediaset, in onda su Rete 4 “Quarta Repubblica. NOVE e Tv8 ripropongono le repliche di MasterChef e Little Big Italy. A seguire:Tv 8: Ildei ...

Dagli attacchi in romanesco alla mediazione col Pd. Paola Taverna, la pasionaria diventata «Richelieu» - Incarna il dna del Movimento 5 stelle, ha condotto campagne accese contro i dem e ora è la tenutaria delle trattative nei territori proprio con il Pd nella sua nuova veste «diplomatica» ...corriere

“Sinatra – The man and his music” al Teatro Ghione - Dall’11 al 14 aprile al Teatro Ghione andrà in scena “Sinatra – The man and his music” con protagonista Gianluca Guidi e prodotto da Palcoscenico Italiano Srl. Sarà un racconto in prosa e musica insie ...romatoday

Sky e Warner Bros. Discovery: 10 canali Eurosport per i Giochi Olimpici Parigi 2024 - Sky e Warner Bros. Discovery annunciano oggi un nuovo accordo che rafforza la loro partnership pluriennale e amplia l’offerta dei canali Eurosport disponibili su Sky. Grazie a questo accordo, gli abbo ...digital-news