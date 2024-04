Ascolti 8 aprile | quanto ha fatto la prima puntata de L’Isola dei Famosi

(Di martedì 9 aprile 2024) Parliamo ditv. Ieri, 8, è andata in onda ladella 18esima edizione dedei, lacondotta da Vladimir Luxuria con Elenoire Casalegno inviata e la coppia Sonia Bruganelli e Dario Maltese opinionisti. Nel corso dellaabbiamo assistito alla prova leader (che ha decretato l’immunità di Greta Zuccarello) e alla nomination di Artur Dainese e Luce Caponegro (per opera del gruppo), Joe Bastianich (votato dalla leader) e Samuel Peron (votato dai non). La nomination non è eliminatoria, ma decreterà chi saranno i due salvi e i due a rischio. Chi vuoi salvare tra Artur, Luce, Joe e Samuel? Il televoto si chiuderà giovedì alle ore 15! #Isola ...

