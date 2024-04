Ascoli | per salvarsi serve di più Pulcinelli | Salita ripida | ci credo

(Di martedì 9 aprile 2024) C’è poco da esaltarsi e tanto da pedalare dopo il pareggio (0-0) di domenica col Venezia. Quello che l’è riuscito a prendere al cospetto dei lagunari può essere certamente considerato un buon punto, ma ciò non risulta affatto sufficiente per risalire la classifica. Dello stesso avviso è stato il patron Massimoche ha postato: "Bella prestazione dei nostri ragazzi contro una delle prime della classe ma non basta ancora., occorrono 12 punti in 6 gare, nulla è facile, basta volerlo tutti insieme. Io ci". Al di là della caratura tecnica degli avversari, i bianconeri ora dovranno vincere. E questo è un discorso completamente diverso che il tecnico dovrà cercare di capire prima possibile, cercando chiaramente di aumentare la corsa, il livello di aggressività e ...

Donna di Colli morta ad Ostia, 41enne in carcere per omicidio - Accusato di aver ucciso il 4 aprile Angelina Soares De Souza. Attesa per l’autopsia, famiglia difesa dall’avvocato Gramenzi ...ilrestodelcarlino

Casetta dell’acqua a Castorano:: "Tessere ricaricabili gratuite" - La casetta dell’acqua arriva anche a Castorano capoluogo, per dare a tutti i cittadini acqua naturale e frizzante buona, controllata e a km0. L’iniziativa consentirà ad ancora più residenti di Castora ...ilrestodelcarlino

Casa Ascoli, in consiglio la protesta dei lavoratori - Proprio come oltre un anno fa e ancora per mesi a seguire, i lavoratori della cooperativa Compass sono preoccupati per il loro futuro. Ieri sera una delegazione di dipendenti, ed ex, ha portato la pro ...lanazione