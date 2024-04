Arriva la prima centrale nucleare a fusione | c' è la data

(Di martedì 9 aprile 2024) Eni prevede di realizzare laindustriale nei primi anni Trenta. Lo ha detto la responsabile del gruppo per la, Francesca Ferrazza, in audizione alla Commissione Ambiente del Senato. Eni partecipa negli Stati Uniti al progetto Commonwealth Fusion System...

Arezzo , 8 aprile 2024 – Dopo aver girato l’Italia arriva per la prima volta ad Arezzo “Profeti inascoltati del ‘900” , la mostra organizzata dalla Fondazione Guido d’ Arezzo , in programma dal 20 ... (lanazione)

L'annuncio arriva da Torino: la World's 50 best restaurants 2025 si terrà sotto la Mole Antonelliana (vanityfair)

Mozzarella di bufala campana Dop, contro fake e italian sounding Arriva ‘guardia virtuale’ che usa l’Ia - Per la prima volta in Italia un Consorzio di tutela utilizza l’intelligenza artificiale per le attività di vigilanza sul prodotto Roma, 9 apr. (Adnkronos/Labitalia) – Una ‘guardia del corpo’ virtuale ...padovanews

