Arriva il “codice Trentino” |  parole solo al femminile

(Di martedì 9 aprile 2024) AGI - Lo schwa? Roba già superata. La neoavanguardia del linguaggio ora s'affida all'Università di Trento, che ha introdotto ufficialmente il “sovraesteso”. Cosa vuol dire? Che il rettore Flavio Deflorian è una “rettrice” (comunque magnifica), che ogni professore è una “professoressa”, ogni candidato una “candidata” e così via. Una “scelta simbolica”, ha precisato la rettrice Deflorian a beneficio degli sprovveduti che pensavano a una svista, a una burla o a una sbronza collettiva del Consiglio di amministrazione dell'ateneo. Dovendo stendere un Regolamento che non s'appesantisse con il terminologico raddoppio per parità di genere, il Consiglio ha pensato di tornare a declinare il testo in un unico genere. Come usava una volta, però al rovescio. Non più il patriarcale d'antan che metteva il maschile per tutti, ma un futuribile ...