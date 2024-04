Arrigo Sacchi stasera a Jesi | “Spalletti e Sarri tra gli strateghi”

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di martedì 9 aprile 2024) Una tutto campo e senza filtri, quello attesoall’Hotel Federico II di, nelle Marche, per la presentazione del libro ‘Il Realista Visionario‘. Appuntamento presso l’hotelno in programma alle ore 19. Nell’occasione ci sarà anche una gustosa cena a buffet al costo di 35 euro. Si preannuncia il tutto esaurito per questo interessante evento, moderato da Marco Lollobrigida (Vice Direttore Rai Sport), Luigi Brecciaroli (Radio Arancia) e dal giornalista Daniele Bartocci (ideatore del blog). Alla vigilia della presentazione del libro ‘Il Realista Visionario‘ nelle Marche, abbiamo intercettato proprio. Nei giorni scorsi il Profeta di Fusignano ha risposto ad alcune nostre domande. “Io credo di aver realizzato delle cose molto ...