Arrestato Luca Bazooka | il pugile è accusato di avere rapporti con la ' ndrangheta

(Di martedì 9 aprile 2024) Ilè stato fermato appena è sceso dall'aereo, di ritorno da Miami, in Florida, dove si trovava per partecipare a un evento sportivo

L’ attaccante del Pescara Luca Sasanelli è agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza domestica. Lunedì pomeriggio il 19enne si trovava in ritiro con la squadra per preparare la partita contro ... (ildifforme)

Era intervenuto per difendere una donna dagli insulti di due ragazzini ai quali non era andato giù un rimprovero, si è ritrovato Massacrato a calci e pugni. Il 50enne vittima del... (leggo)

‘Ndrangheta a Torino, Arrestato il pugile italiano “Luca Bazooka” - MILANO È stato Arrestato all’aeroporto di Torino Caselle Michael Pasqua, 40 anni, pugile italiano conosciuto come “Luca Bazooka” mentre rientrava da Miami, in Florida, dove si trovava per partecipare ...corrieredellacalabria

Scontri prima del derby, daspo e obbligo di firma per due ultrà della Lazio - Cappuccio calato sul volto e mazze da baseball in mano, circa duecento tifosi laziali e un centinaio di romanisti si sono scontrati sabato mattina prima del derby, nei pressi del bar River adiacente..ilmessaggero

Ambulanti, pescatori, animalisti e il Capitano Ultimo. L'universo De Luca per le Europee - E’ partita la campagna elettorale di Cateno De Luca per le Europee di giugno, sono 19 i simboli per la lista che si ...tp24