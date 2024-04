Arrampicata sportiva | Camilla Moroni sul podio in Coppa del Mondo! Fantastico risultato nel boulder

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 aprile 2024)ha conquistato uno splendido secondo posto nella tappa d’apertura delladeldi, specialità. L’azzurra è riuscita a fare la differenza nella finale andata in scena a Keqiao (Cina), chiudendo con il riscontro di 2T3Z 10 13 e meritandosi la piazza d’onore sul. Si tratta di un riscontro di enorme importanza per la nostra portacolori, in vista anche delle Olympic Qualifier che metteranno in palio gli ultimi pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Si tratta del primoin carriera nel massimo circuito internazionale itinerante per, che ora potrà guardare con più fiducia ai prossimi grandi appuntamenti: la qualificazione ai Giochi ...