Aronica | “Conte sarebbe la scelta giusta per il Napoli”

(Di martedì 9 aprile 2024) Salvatore, ex calcitore del, è intervenuto a Campi Flegrei Tv durante Azzurro99. Queste le sue parole: “Ancora c’è la possibilità di raggiungere l’Europa, ci si deve giocare gli ultimi match come se fossero finali.o Italiano? Dipende come vuole sviluppare la linea societaria il presidente. Sicuramenteha più esperienza, è un allenatore-manager, qualora il presidente gli darebbe questi poteri,la. Se invece la società vuole essere presente come sempre fatto, meglio puntare su un giovane.accetterebbe solo in caso in cui avesse carta bianca. Il fallimento del? Fa male, e dispiace, si poteva fare molto meglio”. “Troppe scelte azzardate. Amanca un ...

