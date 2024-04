Arezzo | tentato omicidio ai Porcinai | catturato l’accoltellatore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024), 9 aprile 2024 – Uno in ospedale lotta per la vita. L’altro, fuori, ha le manette ai polsi e un’accusa pesante sulla testa:. Due uomini, due traiettorie che si incrociano nella notte ai giardini. La polizia chiude il cerchio, indagini lampo e l’arresto: è la sequenza del lavoro portato a termine dagli uomini di Sergio Leo, capo della Squadra mobile. È un uomo di 40 anni, di origine tunisina, a finire in carcere con una serie di indizi raccolti dagli investigatori che lo inchiodano a quella notte di follia e a quel coltello col quale ha colpito il rivale dopo un diverbio. Per questioni personali, è la ragione che ha scatenato l’aggressione nel triangolo verde davanti alla Stazione. Che l’aggressore avesse le ore contate, è parso chiaro fin dall’inizio, quando proprio nella notte di ...