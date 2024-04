Arçelik Nuova ’cassa’ | oggi tavolo in Regione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) Altri giorni di cassa integrazione in arrivo per i lavoratori dello stabilimento Beko Europe di Siena. L’azienda ieri ha convocato le Rsu comunicando il calendario del fermo produttivo: la fabbrica di viale Toselli resterà chiusa dal 22 aprile al 6 maggio e le giornate del 22 e 23 aprile verranno utilizzate dai dipendenti per ultimare i corsi di formazione non ancora completati. In questo panorama risulta ancora più opportuna la riunione deldi monitoraggio in, richiesto dalla Fiom Cgil, per vigilare sul futuro occupazionale e produttivo del sito senese dopo la fusione tra Whirlpool e. "Abbiamo vissuto in uno stato di incertezza fino a ieri, aspettando la nascita della newco – afferma la segretaria di Fiom Cgil Siena, Daniela Miniero –, ma anche a operazione ultimata, la situazione non è cambiata. C’è ...