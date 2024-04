Arce Omicidio Serena Mollicone | oggi nuova udienza del processo di secondo grado

(Di martedì 9 aprile 2024)– La presenza o meno dinella caserma diil giorno in cui è scomparsa ed uccisa il 1 giugno 2001 sarà, seppur indirettamente, l’argomento principale che affronterà martedì la, la 14°, deld’appello per la scomparsa e l’di. Davanti i giudici della prima sezione L'articolo Temporeale Quotidiano.

Era in libertà dal 21 agosto del 2022 , Raffaele ( Lello ) Capriati , il nipote del boss ucciso ieri in strada in un agguato a Bari . Era tornato nella sua Bari Vecchia dopo i 17 lunghissimi anni ... (quotidianodipuglia)

Investe un pedone con la moto e cade, morto dopo due giorni di agonia il 41enne Stefano Arce - L’incidente è avvenuto martedì pomeriggio su via Tiburtina, tra l’Albuccione e il bivio di Guidonia. Stefano Arce è deceduto dopo due giorni al Policlinico Umberto I di Roma. È morto dopo due giorni ...fanpage

Arce / Omicidio Serena Mollicone, prosegue il processo d’appello col racconto di Annarita Torriero - Arce – La presenza o meno di Serena Mollicone nella caserma di Arce il giorno in cui è scomparsa ed è stata uccisa – il 1 giugno 2001 – continua ad essere un nodo irrisolto nell’ambito del processo d ...temporeale.info

Processo Mollicone, Annarita Torriero: «Non ho visto Serena in caserma» - E io andavo via». Poi su Serena ha aggiunto: «La conoscevo, la vedevo sul corso di Arce con altri ragazzi, e dicevo: come fa una brava ragazza come quella a stare in quella compagnia con il figlio del ...ciociariaoggi