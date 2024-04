Apre a Olgiate il palazzetto | Lunga attesa

(Di martedì 9 aprile 2024) È realtà. Il nuovodello sport, atteso aOlona da anni, è stato inaugurato nella giornata di sabato davanti a un folto pubblico. "Giustizia è stata fatta – ha esordito il sindaco Giovanni Montano al taglio del nastro – Oggi finalmente trova compimento il sogno di tutti noi. Questa struttura non è faraonica ma è bella e il fatto che abbia avuto un iter sofferto rende ancora più bello essere qui. Mi piace pensare che molti di voi giocheranno qui e cresceranno sani anziché stare tutto il giorno davanti a smartphone e computer". Grande la soddisfazione degli esponenti dell’amministrazione comunale per il risultato raggiunto. L’edificio ha una superficie di circa 2000 mq e vuole essere una vera e propria "casa dello sport". Ha detto l’assessore ai Lavori pubblici, Paolo Maccabei: "Questo è davvero un gioiellino, abbiamo sognato questo ...

