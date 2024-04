Apparecchi acustici | poca trasparenza su prezzi e costosi | si muove l’Antitrust

Apparecchi acustici, per l’Antitrust sono troppo costosi e c’è scarsa trasparenza per i consumatori. Gli effetti su Amplifon - Per l’Antitrust in Italia il prezzo medio per singolo dispositivo risulta superiore e con minori sostegni pubblici all'acquisto. L’indagine ha rilevato una scarsa trasparenza delle condizioni commerci ...milanofinanza

Borse Europa in ribasso in vista decisione Bce - (Reuters) - Le borse europee scivolano in vista dei dati sull'inflazione statunitense di questa settimana e della decisione di politica monetaria della Banca centrale europea.Alle 11,25 l'indice paneu ...msn

Apparecchi acustici, prezzi alle stelle e poca trasparenza: si muove l’Antitrust. Amplifon cede in Borsa - Indagine Antitrust denuncia prezzi alti, scarsa trasparenza e difficoltà di accesso tramite servizio sanitario nazionale per gli Apparecchi acustici in Italia. Codacons chiede intervento per fermare i ...firstonline.info