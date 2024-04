Apparecchi acustici | Antitrust | costosi

(Di martedì 9 aprile 2024) 9.27 L'Antritrust segnala al Parlamento,alle Regioni e Province autonome, nonché ai ministeri della Salute e dell'Economia, criticità sulla trasparenza delle offerte al pubblico e delle forniture del Ssn degli. L'Autorità parla di "scarsa trasparenza delle condizioni commerciali praticate al pubblico". Inoltre, rispetto ad altri Paesi, il prezzo medio degliin Italia, tra i 1.500 e i 2.100 euro, risulta superiore e con minori sostegni del pubblico per facilitarne l'acquisto.

SubitoSento è un innovativo servizio nato a Udine , pensato principalmente per le persone con difficoltà uditive. La peculiarità di SubitoSento sta nella possibilità di noleggiare apparecchi ... (udine20)

L' Antitrust ha inviato una segnalazione a Parlamento, ministero della Salute, ministero dell'Economia, Agenas, Regioni e Province Autonome per segnalare criticità in merito alla trasparenza delle ... (quotidiano)

Borsa: Europa parte in rosso, a Milano (-0,3%) tonfo di Amplifon (-4%) - In fondo al listino scivola Amplifon (-4,58%) zavorrata dalla segnalazione inviata dall'Antitrust al Parlamento da cui emergono criticità sulle offerte degli Apparecchi acustici. Fuori dal paniere ...ildolomiti

Apparecchi acustici troppo cari e poca trasparenze sulle offerte: si muove Antitrust - Almeno 7 milioni gli italiani che soffrono di problemi di udito, di questi circa 2,5 milioni già utilizzano Apparecchi acustici. L'Autorità ha segnalato al Parlamento le criticità rilevate su prezzi e ...rainews

