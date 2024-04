Appalti truccati a San Genesio | resta sotto sequestro la scuola al centro dell’inchiesta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 aprile 2024) Rimanel'immobile di Sane Uniti, paese alle porte di Pavia, che ospita laprimaria e dell'infanzia. Così ha deciso la Procura di Pavia, che nei mesi scorsi aveva aperto un'indagine su presuntiirregolari, disponendo nuovi accertamenti e un incidente probatorio. A fine novembre la Guardia di Finanza aveva sequestrato l'edificio, nell'ambito dell'indagine che ha coinvolto gli ex vertici di Asm Pavia e l'amministrazione comunale di Sane Uniti, con quattro arresti e 16 indagati. Laera stata sequestrata dopo che erano emerse intercettazioni che potevano far pensare a un potenziale rischio per gli alunni e il personale. La Procura di Pavia ha diffuso un comunicato nel quale annuncia ulteriori accertamenti, con le ...