Aosta | l’avviamento | la vittima e l’amico insieme vestiti dark | “sembravano vampiri”

(Di martedì 9 aprile 2024) Nel tranquillo scenario della Valle d’, una scoperta agghiacciante ha sconvolto la comunità locale. All’interno di una chiesetta in rovina sopra La Salle, nel villaggio abbandonato di Equilivaz, è stato ritrovato il corpo senza vita di una giovane ragazza, avvolto in un mistero tanto inquietante quanto tragico. La scena del ritrovamento parla da sola: una ferita profonda alla gola e accanto al cadavere, quasi surreale, un pacchetto di marshmallow. L’altitudine, a mille metri sopra il livello del mare, e il luogo, una cappella dimenticata dal tempo, aggiungono un’aura di isolamento e abbandono all’intera vicenda. La posizione del corpo, disteso in fondo alla stanza in una postura fetale, con le braccia protettive vicino alla testa e una felpa insanguinata, suggerisce un finale di vita sia violento che solitario. L’esame preliminare del medico legale non ...