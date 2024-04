Aosta | è francese la 22enne trovata morta L’autopsia | “Si è dissanguata”

Sarebbe stata identificata la ragazza trovata morta venerdì scorso in Val d' Aosta in una chiesetta diroccata sopra La Salle: gli investigatori pensano di aver individuato... (leggo)

Valle d'Aosta, identificata la ragazza trovata morta: è una 22enne francese, c'è un fermo - La 22enne, identificata dai familiari, è stata trovata senza vita in un'ex chiesetta a La Salle, in Valle d'Aosta, sarebbe morta per dissanguamento ...it.blastingnews

Aosta, ragazza trovata morta a La Salle è francese. Si cerca un giovane - Ora ha un nome, un’identità, la conferma dei suoi parenti che va solo ufficializzata. Gli investigatori pensano di aver identificato la ragazza trovata morta venerdì scorso in una chiesetta diroccata ...informazione

Cadavere nella chiesetta, è di una 22enne: «Uccisa a coltellate» - Identificata la ragazza trovata morta venerdì scorso in una ex chiesetta sconsacrata sopra La Salle, tra i boschi della Valle d’Aosta. Si tratta di una 22enne francese di cui i parenti non avevano ...unionesarda