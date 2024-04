Aosta | 22enne francese la ragazza morta

(Di martedì 9 aprile 2024) 17.00 E' unalatrovatain una Chiesetta diroccata sopra La Salle, in Valle d'. E' stata identificata da alcuni parenti che si sono recati nalla caserma dei Carabinieri di. Laa causa di alcune coltellate al collo e all'addome che hanno causato una grave emorragia.

