Anzio – Sorpresi con droga in casa occupata | Arrestati

(Di martedì 9 aprile 2024) I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia dihanno arrestato due persone, in circostanze diverse, gravemente indiziate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella tarda mattinata, a seguito di numerosi servizi perlustrativi, svolti anche in abiti civili, i Carabinieri avevano notato un costante e sospetto viavai di soggetti in via dell’Orsa Maggiore, località Tor San Lorenzo di Ardea. Individuata un’abitazione di interesse operativo, i militari hanno deciso di controllare l’occupante, risultato un 24 italiano incensurato. Ragion per cui, insospettiti, hanno deciso di eseguire una perquisizione domiciliare nella sua abitazione, che ha permesso ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare circa 50 grammi di cocaina, 110 grammi di hashish, la somma contante di 455 euro e materiale da taglio e confezionamento. Per questo motivo il 24enne è ...