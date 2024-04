(Di martedì 9 aprile 2024) Giancarlo, 70 anni appena compiuti, campione del mondo nel 1982 e tra le stelle'Hall of Fame del calcio italiano', sarà il nuovo21 L'articolo proviene da Firenze Post.

Giancarlo Antognoni , campione del mondo nel 1982 e tra le stelle della ‘Hall of Fame del calcio Italia no‘, sarà il nuovo capo delegazione della Nazionale Under 21. Entrato nel 2005 nel Club Italia ... (sportface)

Un altro prestigioso ritorno nella famiglia azzurra. Giancarlo Antognoni , campione del mondo nel 1982 e tra le stelle della ‘Hall of Fame del calcio italiano’, sarà il nuovo capo delegazione della ... (ildenaro)

Si allarga la famiglia azzurra: Giancarlo Antognoni , campione del mondo nel 1982, sarà il nuovo capo delegazione della Nazionale Under 21. Entrato nel 2005 nel Club Italia come coordinatore degli ... (calcioweb.eu)

Antognoni diventa capo delegazione dell’Italia U21 - Nuovo ruolo per il campione del Mondo 1982 con la Nazionale di Bearzot. La Figc gli ha conferito una nomina molto prestigiosa Giancarlo Antognoni, ...passionedelcalcio

Figc: Balata non è più il capo delegazione dell’Under 21 - La FIGC ha comunicato che il nuovo capo delegazione dell’Under 21, ruolo occupato da Balata sino ad oggi, è Giancarlo Antognoni. Nel comunicato non si fa accenno a Mauro Balata che finora ha ricoperto ...ilovepalermocalcio

Antognoni capo delegazione della Nazionale under 21: i complimenti di Gravina - Giancarlo Antognoni, 70 anni appena compiuti, campione del mondo nel 1982 e tra le stelle della 'Hall of Fame del calcio italiano', sarà il nuovo capo delegazione della nazionale Under 21 ...firenzepost