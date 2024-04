Antisemitismo all’università | la testimonianza | “Noi studenti ebrei costretti a nasconderci”

(Di martedì 9 aprile 2024) La paura, il cambio di abitudini, la sensazione di doversi nascondere. A raccontare come vivono oggi glidi religione ebraica nelle università italiane è Anna Tognotti, 22enne torinese iscritta al Politecnico e consigliere dell’Unione giovanid’Italia. “Abbiamo fatto un sondaggio e quasi 9 persone su 10 tra i ragazzihanno cambiato le loro abitudini”, ha raccontato, spiegando che le emozioni diffuse tra questi ragazzi sono “angoscia, paura, tristezza, preoccupazione” e che molti finiscono per nascondere la propria identità. Si tratta di unache conferma che nei nostri atenei c’è poco da fare distinzioni tra antisionismo e, poiché il primo è diventato di fatto solo l’etichetta dietro cui mistificare il secondo. Gli...

7 OTTOBRE - Milano ebraica non dimentica. Il grazie di Meghnagi Hasbani loda coerenza di Cenati e Nahum: ...contro Israele sia per il riemergere dell'antisemitismo. Due ... rivedere le nostre amicizie e quando non ci sentiamo sicuri all'...e quando non ci sentiamo sicuri all'interno delle nostre università", ...

LA CRITICA: ... della lotta all'invasore e persecutore tedesco, è stato ...la dimostrazione plastica di come gli studenti delle università italiane ...questo accostamento significa manifestare il proprio antisemitismo, ...