Anticipazioni Uomini e Donne oggi | 9 aprile 2024 | Trono Classico e Over

(Di martedì 9 aprile 2024), martedì 9è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, martedì 9, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diMario Cusitore e Ida Platano saranno protagonisti dell’ennesima discussione. La tronista racconterà di aver portato in esterna entrambi i suoi corteggiatori e di aver passato una bel momento con tutti e due. Non mancheranno però le ...

Francesco Fialdini riparte con Le Ragazze: «Condurrò anche in calze a rete e tacchi a spillo. Io a Ballando Chiedete alla Lucarelli» - Francesca Fialdini cambia ancora. Non solo look. Le ragazze torna su Rai 3, torna con nuove storie e con una prima novità: nello studio del programma la conduttrice accoglierà ...ilmessaggero

Belve, Alessandro Borghi e Fedez da Francesca Fagnani martedì 9 aprile - Seconda puntata della nuova stagione di Belve, la trasmissione di interviste di Francesca Fagnani in onda in prima serata su Rai 2. Come ogni settimana, anche in questa puntata tre personaggi famosi s ...gazzetta

Uomini e Donne oggi (9 aprile): Daniele Paudice perde una corteggiatrice - Le Anticipazioni di Uomini e Donne: i colpi di scena della puntata di oggi, martedì 9 aprile Nuovo appuntamento con Uomini e Donne pronto a tornare in ...lanostratv