Animal office

(Di martedì 9 aprile 2024) "Te manca dumà el can". Ti manca giusto il cane. Ma in milanese suona meglio e significa qualcosa di diverso. Sfumature, saggio cinismo. Del resto, parlato dai meno, il dialetto esprime bene il pensiero dei più. In questo caso di fronte alla novità dell'apertura degli uffici dell'Università Bicocca aglii dei dipendenti. Me lo immagino, dunque, il nonno che si toglie gli occhiali e richiude il giornale sul tavolo del bar alla lettura della notizia. "Ché i problemi dall'università e dell'Italia sono altri". E allora? Non perché non si riesce a rispondere alle domande più alte, non ci si deve occupare di quelle minori. Poi, a dirla tutta, l'accesso di cani e gatti in ateneo è sottoposto a così tanti vincoli burocratici e sanitari da far passare la voglia forse anche a Michela Brambilla, irriducibile paladina dei quattro-zampe. Tra le tante regole, ne basti una: i ...

Rescue owner sentenced in 'terrible' Animal cruelty case involving dead dogs in freezers - Ronda Murphy owned and operated the Helping Hands for Furry Paws fin Madison Township, where dozens of dogs were found living in squalor.msn

‘Treated him like an Animal': Video shows Miami-Dade officer elbow handcuffed suspect - A South Florida family is demanding justice after video shows Miami-Dade Police elbow their son while he was handcuffed on the ground following a domestic violence incident inside a laundromat. "He ...msn

Nigeria Sets Sights On Sustainable Blue Economy Development With AU Support - Nigeria's Blue Economy Strategy aims to unlock economic value from the sea, promoting fisheries, aquaculture, tourism, and renewable energy.arise.tv