Angelo Cotugno | chi era l’operaio morto sul lavoro a Taranto

(Di martedì 9 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoSi chiamavae aveva 58 anni. Viveva con la sua famiglia a San Marzano di San Giuseppe, paese in provincia didi cui era originario. Una persona allegra, solare, gran lavoratore – come lo descrivono alcuni conoscenti – sempre pronto a scherzare e a regalare un sorriso.è tragicamentequesta mattina mentre stava lavorando in un cantiere della futura Regionale 8, la strada che collegherà Talsano ad Avetrana. Era impegnato nella gettata di cemento per la copertura di alcune tubazioni, quando il macchinario ha urtato i cavi aerei di alta tensione, provocando la folgorazione. L’uomo, operaio della Semat, èfolgorato. A dare l’allarme sono stati i colleghi che hanno allertato i soccorsi, giunti sul posto in brevissimo ...