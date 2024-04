(Di martedì 9 aprile 2024) La cantante vincitrice di Sanremo si prepara per il Contest che si terrà in Svezia continuando a scegliere look colorati e vivaci.

Mara Maionchi torna, per il secondo anno consecutivo, a commentare sulla Rai l’Eurovision 2024 che si tiene a Malmö, in Svezia, dal 7 all’11 maggio. Al suo fianco c’è sempre Gabriele Corsi che ormai ... (dilei)

Angelina Mango verso l’Eurovision: si esibisce a Londra con la tuta cut out - La cantante vincitrice di Sanremo si prepara per il Contest che si terrà in Svezia continuando a scegliere look colorati e vivaci ...fanpage

Perché i feat potrebbero diventare la nuova cifra stilistica del Serale di Amici 2024 - Dopo la collaborazione tra Petit e Holden sulle note di Tango di Tananai, bisognerà attendersi un altro feat nella squadra Cuccarini-Lo: quello tra Mida ...fanpage

Scommesse, Eurovision Song Contest 2024: il trionfo dell’Italia, a quota 5.50 su Betn1. Avanti la Svizzera - L'Eurovision Song Contest 2024, 68esima edizione dell'annuale concorso canoro, si svolgerà a Malmö, in Svezia, dal 7 all'11 maggio ...agimeg