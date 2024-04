Anemia mediterranea | cos’è | sintomi e cause

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 9 aprile 2024) Quando si parla di malattie del sangue, non si può non menzionare l’, una patologia sviluppatasi molto tempo fa. Esistono diverse forme di, ciascuna con le sue caratteristiche. Ad ogni modo, resta una malattia che nelle sue forme importanti, necessita di trattamenti continui, molti dei quali sono in fase di evoluzione. Scopriamo quindi chel’, perché si sviluppa e quali sono i trattamenti ad oggi più efficaci che vengono impiegati per trattare questa patologia. Chel’Il nome stesso di questa patologia a carico del sangue ci svela alcuni indizi sulla sua natura: è infatti diffusa soprattutto nelle aree del Mediterraneo, ad esempio ...