Andreoni | Casi morbilo in aumento per effetto del calo vaccini | invertire trend

(Di martedì 9 aprile 2024) Roma, 9 apr. (Adnkronos Salute) - "Anche in Italia registriamo un incremento deidi morbillo, fenomeno evidentemente dovuto alla riduzione del tasso vaccinale. I soggetti più colpiti sono giovani adulti, categoria che evidentemente non ha fatto il richiamo del morbillo". Così all'Adnkronos Massimo, direttore scientifico della Simit, la Società italiana di malattie infettive e tropicali, a margine del convegno 'La protezione vaccinale nei pazienti fragili a rischio' oggi a Roma nella sede del ministero della Salute. I tassi di vaccinazione registrati in questi ultimissimi anni preoccupanoche ammette: "Sono inper il morbillo, ricordiamoci che per questa malattia dobbiamo ottenere un tasso vaccinale sopra il 95% - avverte l'infettivologo - Si tratta di un campanello d'allarme che non va ...

