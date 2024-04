Andrea Dovizioso in ospedale | brutto incidente nel cross

(Di martedì 9 aprile 2024)è caduto mentre facevasulla pista di Terranuova Bracciolini (in provincia di Arezzo) ed è stato portato in elisoccorso all’Careggi di Firenze. Stando alle prime informazioni, l’ex centauro di MotoGP non sarebbe in pericolo di vita, ma avrebbe riportato un trauma cranico.si stava allenando sulla moto da, da sempre il suo mezzo preferito per prepararsi ai grandi eventi. Una passione che lo ha portato anche a gestire e rinnovare la pista di Faenza, ribattezzata 04 Park.si laureò Campione del Mondo della 125 nel 2004, poi nel 2017 e nel 2019 ha duellato con Marc Marquez per il titolo iridato della classe regina. Il 38enne forlivese ha trionfato nella piccola ...

