Andrea Costa | il caso Di Paolantonio espulso | Un insulto inventato»

(Di martedì 9 aprile 2024) Ancora una volta l’ha gettato il cuore oltre l’ostacolo mettendosi alle spalle giorni di problematiche per sbancare Jesi e regalare l’ennesima perla. Il tutto senza che l’incomprensibile espulsione di coach Emanuele Diabbia messo i bastoni tra le ruote, con il vice Emanuele Pancotto abile a prendere le redini per quasi tre quarti di gara e centrare la 17esima vittoria. "Bisogna dire un grazie enorme a questi ragazzi che dal 19 agosto si fanno un mazzo enorme – sono le parole del vice – e questa vittoria ne è l’ennesima prova. Ora male che vada chiuderemo la stagione con il 50 per cento di vittorie e abbiamo il destino nelle nostre mani per poter andare alla post season. Il merito è dei ragazzi e del nostro coach, per tutto il lavoro quotidiano che si è fatto finora. Un grazie ai tifosi che sono venuti da ...