Ancora una volta Arsenal-Bayern | quei maledetti 5-1 per i Gunners | ma quest’anno è ben diverso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 aprile 2024) Questa potrebbe essere labuona. La tradizione dell’colMonaco in Champions League è estremamente negativa, ma per la splendida capolista della Premier League provare a vendicarsi contro i bavaresi – disastrosi, secondi in Bundesliga e reduci da sconfitte su sconfitte, con Tuchel pronto all’addio a fine stagione – non è assolutamente un’impresa. A patto però di sfoderare la miglior prestazione di una stagione fin qui esaltante, perché Arteta sa benissimo che in questi contesti anche una grande ferita e allo sbando come la squadra tedesca può trovare una serata di gloria in un’annata ai limiti dell’imbarazzante. Anche perché, a livello puramente tecnico, le due squadre si equivalgono, o persino si può trovare nella favorita, ma quello che ha creato Arteta coi ...