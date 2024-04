Ancora un morto sul lavoro | operaio folgorato in un cantiere a Taranto

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 9 aprile 2024) Undi 59 anni, A.G., èquesta mattina in un incidente sulavvenuto in unedile sulla nuova strada trae Avetrana. L’uomo era originario di San Marzano di San Giuseppe ed era un dipendente della Semat, azienda responsabile della costruzione di un ponte sulla cosiddetta regionale 8. Per accertare i fatti, la Procura diha già aperto un’inchiesta coordinata dal pm Antonio Natale ma, secondo le prime ricostruzioni, il 59enne sarebbe rimastoal contatto con dei cavi ad alta tensione mentre azionava una motopompa durante una gettata di cemento per coprire alcune tubazioni. Il veicolo da cui fuoriusciva il materiale avrebbe infatti toccato i calvi aerei dell’alta tensione, folgorando il lavoratore che manovrava il mezzo. ...