Anche Sinner ha i suoi scheletri nell’armadio | un segreto inconfessabile

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 9 aprile 2024)ha chiaramente voluto togliersi un “peso”: la sua confessione inaspettata rimette tutto in discussione. O quasi… Ora come ora è un mito assoluto. Anzi, pardon: è IL mito assoluto. Non c’è nessuno che sia come lui e non c’è nessuno nemmeno al di sopra di lui. O meglio, nel ranking sì, ma oramai potrebbe essere solo questione di tempo. Lo dicelo stesso re Novak, convinto del fatto che tra qualche settimana al massimo sarà ufficialmente spodestato da Jannik. Jannik(LaPresse) – ilveggente.itPotrebbe accadere presto, o forse no, solo il tempo ci dirà se l’azzurro sarà in grado di giocare con continuità e a questi stessi livelli. Ci sta, dunque, che sia il tennista più amato del momento. Che tutti facciano il tifo per lui e che abbia, per di più, sostenitori sparsi ai quattro angoli del globo. ...