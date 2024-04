“Anche nel rock o nel metal ci sono stati artisti arrestati | non è colpa del rap” | parla Miss Simpatia

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 9 aprile 2024) "Dopo la notizia della morte di Jordan Jeffrey Baby,stata molto male. Ho pensato che sarebbe potuto essere uno dei miei ragazzi. Forse non lo avrei salvato, ma probabilmente se ci fosse stato un progetto simile nell'istituto penitenziario dove era detenuto, avremmo potuto dargli una mano o una spinta per non mollare": a dirlo a Fanpage.it è l'artistache ha ideato il progetto TheRAPia che è alla sua terza edizione nel carcere Monteacuto ad Ancona.