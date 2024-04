Anche in acqua le regole vanno rispettate

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) C’è bisogno di sicurezza non solo per strada,in mare e sui laghi in concomitanza con l’arrivo della bella stagione il traffico di imbarcazioni si fa particolarmente intenso e non sempre chi si mette al timone ha la percezione esatta delleda seguire. In Italia infatti la possibilità di condurre natanti da diporto (qualunque unità a remi, a motore o a vela, la cui lunghezza non oltrepassi i 10 metri) e imbarcazioni da diporto (barche tra i 10 e i 24 metri di lunghezza) è possibile senza l’obbligo della patente nautica.per questo a Roma, presso la sede del Comando Generale è stato sottoscritto un accordo, siglato dal Comandante generale, ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone, e dal presidente ACI, ingegner Angelo Sticchi Damiani - che prevede un impegno comune per valorizzare la sicurezza in mare e sulla strada. ...