Anche gli animali “sentono” l’eclissi | un gruppo di ricercatori ha osservato le reazioni negli zoo

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 9 aprile 2024) Durante le eclissi solariglisembrano percepire che sta succedendo qualcosa di anomalo. Durante l'eclissi di sole totale di lunedì 8 aprile 2024 idi un'università del North Carolina hannocome glidi uno zoo in Texas hanno reagito all'evento astronomico per comprendere le cause che hanno spinto già in passato gliad assumere atteggiamenti insoliti.