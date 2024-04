Amtab | un altro scossone dalle indagini | «Il parente del boss autista del dirigente»

Sciopero dei trasporti, stop di quattro ore: bus e treni a rischio anche a Bari - L'astensione dal lavoro prevista per la giornata di giovedì 11 aprile: le modalità di sciopero comunicate da Amtab, Ferrotramviaria, Fse, Ferrovie Appulo Lucane ...baritoday

Comune Bari, dopo l'Amtab gli ispettori della Prefettura cercano gli uomini dei clan nelle aziende controllate - Uno stretto parente di Tommaso Lovreglio, uno degli arrestati nell’inchiesta Codice interno aveva vinto un concorso nell’Amiu, la società del Comune di Bari che gestisce la raccolta rifiuti. Ma propri ...informazione

Consiglio Bari, rischio scioglimento per mafia: la carta sull'Amtab che può salvare il Comune - È cominciata la caccia all’uomo, molto ben organizzata». Un safari politico, non a scopo di divertimento, ma per eliminare dalla scena un avversario ingombrante: il sindaco uscente di Bari, Antonio De ...informazione